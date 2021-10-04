На Украине проверяют декларации президента и главы СБУ с учетом публикации "Досье Пандоры"

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности страны (СБУ) Ивана Баканова, используя данные "Досье Пандоры", представленного накануне международным консорциумом журналистских расследований. Об этом в понедельник сообщил глава агентства Александр Новиков.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена", - заверил он в комментарии радио "Новое время", добавив, что проверяется и декларация упомянутого в расследовании главы СБУ.

По словам Новикова, еще один фигурант расследования - первый помощник президента Украины Сергей Шефир - регулятором не проверяется. "Первый помощник президента на общественных началах и не должен подавать декларацию, а следовательно, мы не можем проверить декларацию", - пояснил он.

В то же время Новиков подчеркнул, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности. "Первая декларация, которая проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле, и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - заверил он.

Глава агентства также сообщил, что до проведения полной проверки данных декларации нельзя говорить о действительном наличии оснований для привлечения чиновника к ответственности.

"Неотражение [в декларации] средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Является нарушением неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. <...> Средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми являются компании. <...> Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать по состоянию на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали - это предмет полной проверки", - пояснил Новиков.

Он добавил, что действия 2012 года, о которых, в частности, идет речь в расследовании, "в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК".

Кроме того, Новиков сообщил, что пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в расследовании, в агентство не поступало.

О расследовании

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры". Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, кроме прочего, что Зеленский и его ближайшее окружение, в его числе назван и нынешний глава СБУ, могли быть причастны к переводам в 2012 году $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.