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Байден обсудил со Столтенбергом укрепление мер сдерживания транснациональных угроз

Американский лидер сообщил о всесторонней поддержке США повестки НАТО

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден встретился в понедельник с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним укрепление мер сдерживания транснациональных угроз. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден встретился сегодня [в понедельник] с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом. Они обсудили международную обстановку в сфере безопасности и текущие усилия НАТО по обеспечению трансатлантической обороны. Президент Байден подтвердил свою решительную поддержку НАТО и важность укрепления мер сдерживания и обороны против стратегических конкурентов и транснациональных угроз", - отметили в Белом доме.

Байден также рассказал о всесторонней поддержке США повестки НАТО, "согласованной лидерами [стран альянса] в июне, включая обеспечение альянса в полной мере оснащением и ресурсами для противодействия современным угрозам, а также разработку новой стратегической концепции".

Теги
СШАСтолтенберг, ЙенсБайден, Джо
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