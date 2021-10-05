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Пентагон не прокомментировал сбои в работе соцсетей

В ведомстве назвали произошедшее делом частных компаний

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США не комментирует ситуацию с масштабным сбоем в работе Facebook и других популярных социальных сетей, называя это делом частных компаний. Такую позицию изложили в пятницу ТАСС в пресс-службе Пентагона.

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"Министерству обороны нечего сказать в ответ на эти сообщения. Facebook является частной компанией, и мы рекомендуем вам обращаться в Facebook", - ответил представитель ведомства на просьбу прокомментировать текущую ситуацию, а также утверждения, которые начали распространяться на онлайн-платформах, о том, что Пентагон якобы рассматривает возможность объявить о наличии угрозы национальной безопасности в связи со случившимся.

В понедельник в интернете произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщают о неполадках в работе сайтов и приложений, в частности соцсетей Facebook, Instagram, Twitter и мессенджера WhatsApp.

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