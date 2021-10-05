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Власти США не уточнили, обращались ли к ним интернет-гиганты за помощью в связи со сбоем

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США также не приводит предварительных выводов о причинах произошедшего

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США не уточняет, обращались ли к нему американские интернет-гиганты в связи со сбоем в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp.

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"Мы вас переадресуем с данным запросом к самой [той или иной] компании", - заявила в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель CISA в ответ на просьбу сообщить, оказывают ли профильные ведомства правительства США в связи с нынешним сбоем какое-либо содействие американским технологическим фирмам, которых затронуло случившееся. При этом представитель CISA не ответила на вопрос о том, пришло ли уже данное ведомство к предварительным выводам о причинах произошедшего.

В понедельник в интернете произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру сообщали о неполадках в работе сайтов и приложений популярных платформ, в частности Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter.

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