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Президент США поговорил по телефону с главой Еврокомиссии

Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен обсудили Балканы и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден в понедельник в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил ситуацию вокруг Западных Балкан и сотрудничество США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили Западные Балканы, и президент Байден выразил твердую поддержку продолжению процесса присоединения стран этого региона [к ЕС]. Президент Байден также подчеркнул важность тесного сотрудничества США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.

Американский лидер в разговоре с главой ЕК также "подтвердил свою поддержку ЕС, основополагающего партнера Соединенных Штатов, и свою приверженность дальнейшей реализации итогов июньского саммита США - ЕС". Они также обсудили итоги заседания созданного США и Евросоюзом совета по торговле и технологиям, прошедшего в Питтсбурге 29 сентября. Байден также "подчеркнул важность обеспечения трансграничных потоков данных и выравнивания условий в международной налоговой системе".

Теги
СШАБайден, ДжоФон дер Ляйен, Урсула
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