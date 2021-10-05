Временный кабмин Афганистана назначил 34 члена движения "Талибан" на государственные посты

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство Афганистана назначило 34 талиба на государственные должности, включая одну министерскую. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник в Twitter на странице представителя радикалов и заместителя министра информации и культуры Забихуллы Муджахида.

Согласно документу, на каждый из утвержденных постов назначены исключительно представители "Талибана", носящие религиозные титулы: четыре кари (чтеца Корана), 16 мулл (священнослужителей, окончивших медресе) и 14 мавлави (мулл, получивших специальное религиозное образование).

Так, должность министра по делам мучеников и инвалидов занял мулла Абдул Маджид Ахунд, став, таким образом, уже 23-м членом сформированного в сентябре временного правительства. Мавлави Абдул Кабир назначен заместителем главы кабмина по политическим вопросам. Мавлави Мати уль-Хакк возглавил Афганское общество Красного Полумесяца, а его заместителем стал один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби, объявивший недавно о возобновлении в стране практики публичных казней.

Остальные представители радикалов были назначены в основном на должности руководителей региональных администраций или их заместителей. Постановление утверждено верховным лидером радикалов мавлави Хайбатуллой Ахундзадой.

Как обратили внимание местные СМИ, почти все из 34 новоназначенных чиновников являются пуштунами, то есть представителями самой многочисленной этнической группы Афганистана.