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Малайзия выразила протест Китаю из-за незаконной деятельности судов в экономической зоне

В МИД страны также признали сложность проблемы Южно-Китайского моря, на часть акватории которого претендует Пекин

СИНГАПУР, 5 октября. /ТАСС/. Посол Китая в Куала-Лумпуре был вызван в МИД Малайзии, где ему выразили протест в связи с незаконной деятельностью китайских судов в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает во вторник новостной портал Malaysiakini.

"Китайскому дипломату был заявлен протест в связи с присутствием и деятельностью судов под флагом КНР, включая исследовательские корабли, в исключительной экономической зоне страны, в частности у побережья штатов Сабах и Саравак", - указали в ведомстве. "Позиция и действия Малайзии основаны на международном праве и направлены на защиту суверенитета и суверенных прав страны в ее территориальных водах", - подчеркнули в МИД.

В министерстве также "признали сложность проблемы Южно-Китайского моря, на часть акватории которого претендует Пекин, игнорируя пределы исключительной экономической зоны Малайзии". "Куала-Лумпур первостепенное значение будет уделять защите национальных интересов при решении проблем Южно-Китайского моря", - заверили в ведомстве.

По информации малайзийских СМИ, китайское исследовательское судно "Да янхао" 26 сентября было замечено в исключительной экономической зоне, примерно в 140 км от побережья штата Сабах, где сблизилось с судном, зафрахтованным компанией "Петронас" для разведки запасов нефти. Одновременно вьетнамские эксперты сообщили, что "Да янхао" прибыло в сопровождении двух кораблей береговой охраны КНР.

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