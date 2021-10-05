СМИ: нобелевский лауреат Варгас Льоса значился владельцем офшорной компании

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года Марио Варгас Льоса регулировал вопросы, связанные с его авторскими правами, через офшорную компанию. С таким утверждением выступил во вторник телеканал La Sexta со ссылкой на сведения Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

Согласно этой информации, 85-летний писатель, проживающий в Испании, связан с компанией Melek Investing INC стоимостью $1,1 млн, в которой он значился как директор и акционер. Предприятие было зарегистрировано на Виргинских Островах и занималось вопросами регулирования средств, связанных с авторскими правами Варгаса Льосы. По версии телеканала, в нескольких документах, подписанных прозаиком и датированных летом 2015 года, оговаривалось, что прибыль, полученная от продажи различной собственности в Лондоне и Мадриде, также находится в ведении этой компании.

Что касается Melek Investing INC, Варгас Льоса признал, что предприятие существовало и что он был его владельцем, однако компания была ликвидирована в 2017 году после того, как о ней были проинформированы испанские власти.

Базирующийся в Вашингтоне консорциум ICIJ опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.