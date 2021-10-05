Reuters: в США считают, что Иран продвинулся в осуществлении ядерных разработок

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Иран продвинулся в осуществлении своих ядерных разработок, и теперь лишь несколько месяцев отделяют его от достижения прорыва в этой сфере - получения достаточного количества обогащенного урана, необходимого для изготовления ядерной бомбы. Об этом, как сообщило во вторник агентство Reuters, заявил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации США. Ранее, отметил он, предполагалось, что Тегеран подойдет к указанному этапу через 11-12 месяцев.

"Очевидно, что это довольно тревожно", - сказал этот представитель в преддверии запланированной на вторник встречи в Вашингтоне помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой.

На этой встрече, рассказал американский представитель, Хулате будет заявлено, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему привержена дипломатическому решению иранской ядерной проблемы, но, если потребуется, будет готова использовать и иные варианты действий с целью недопущения получения Ираном ядерного оружия.

"Мы, конечно, по-прежнему намерены придерживаться дипломатического пути. Но если это не сработает, то есть и другие пути, и мы полностью привержены обеспечению гарантии того, что Иран никогда не создаст ядерное оружие", - процитировало агентство представителя администрации Байдена. Он не пояснил, предусматривают ли иные пути возможность применения военной силы в отношении Ирана, ограничившись заявлением о том, что США "будут готовы принять необходимые меры".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления в первоначальном виде ядерного соглашения с Ираном от 2015 года - Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли в 2018 году. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: о снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые теперь рассматривают возможность вернуться в СВПД, против чего выступает Израиль. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велись.