Ящик "Пандоры". Что нужно знать о публикации офшорных файлов

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов, которые, как утверждается, содержат информацию об офшорных счетах ряда мировых политических деятелей и знаменитостей. Рассказываем, что означает эта публикация, зачем нужны офшоры и каковы последствия этой утечки.
Что такое "Досье Пандоры"?
"Досье Пандоры" (Pandora Papers) — это почти 12 млн файлов, раскрывающих офшорные схемы и тайные богатства наиболее влиятельных людей планеты.
Изначально подборку данных опубликовал находящийся в США ICIJ. Как утверждается, досье собирали более 600 журналистов из 117 стран мира и 140 медиакомпаний.
Публикация коснулась более чем 130 миллиардеров по всему миру, включая 46 россиян. Как отмечает ICIJ, среди фигурантов "Пандоры" оказалось более 300 политиков и должностных лиц высокого ранга из 90 стран, включая руководителей 35 государств.
О каких данных идет речь?
ICIJ получил "2,94 терабайта конфиденциальной информации" от 14 компаний, занимающихся вопросами работы в офшорах.
Всего в архиве оказалось 6,4 млн документов, почти 3 млн изображений, более 1 млн электронных писем и почти полмиллиона электронных таблиц. Ожидается, что публикация этих материалов в различных СМИ будет продолжаться несколько недель.
"В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка", — указывается в сообщении консорциума.
Что такое офшоры?
Офшор — это страна или территория, где иностранные компании получают возможность вести свой бизнес на специальных условиях. Чаще всего это низкий налог на прибыль или вообще его отсутствие. Компаниям проще сдавать отчетность и при желании скрывать настоящих владельцев бизнеса.
Например, кто-то может иметь недвижимость в Европе, но владеть ею через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в других государствах.
Наиболее известные офшорные зоны — это британские заморские территории, такие как Каймановы острова или Британские Виргинские острова, а также Панама, Сингапур, Швейцария и другие. По данным ICIJ, всего в офшорах может храниться от $5,6 трлн до $32 трлн.
Это вообще законно?
Пробелы в национальных законах государств часто позволяют вполне легально уклоняться от уплаты налогов, переводя деньги и компании в офшоры. При этом в условиях кризиса, пандемии и глобального неравенства попытка сверхбогатых не платить налоги в своих странах выглядит неэтично. Как отмечает Международный валютный фонд, использование налоговых убежищ ежегодно обходится правительствам всего мира примерно в $600 млрд в виде упущенных налогов.
Несмотря на то что работа с офшорами является законной, причины, по которым те или иные компании и лица пытаются спрятать деньги и имущество за рубежом, могут быть разные, в том числе связанные с криминалом.
К политикам в разных странах неоднократно обращались с призывом усложнить уклонение от уплаты налогов или сокрытие активов, особенно после предыдущих утечек, таких как "Панамские документы". Но подобные утечки только показывают, что немало политиков сами пользуются офшорами и извлекают из них выгоду.
Утечка попала в СМИ, что дальше?
Опубликованные материалы по-разному оценивают в различных странах. Президент Мексики поручил проверить упомянутых в досье сограждан. Расследовать сведения из публикаций также намерены в Австралии, Испании и Чехии. Материалы изучают в США, Германии и Великобритании.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, "Досье Пандоры" пока представляет собой набор голословных утверждений и передергиваний, такие материалы не могут и не должны быть поводом для каких-то проверок". "Их очень много, и часто этим злоупотребляют, часто идет какая-то подмена одной информации другой, передергивание", — указал Песков.
Представитель Кремля добавил, что в досье "мы не увидели никаких "скрытых богатств ближайшего окружения Путина". По его словам, Москве "хорошо известна работа организации", опубликовавшей архив. "Мы знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию", — сказал пресс-секретарь президента РФ.