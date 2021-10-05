Ящик "Пандоры". Что нужно знать о публикации офшорных файлов

Офшор — это страна или территория, где иностранные компании получают возможность вести свой бизнес на специальных условиях. Чаще всего это низкий налог на прибыль или вообще его отсутствие. Компаниям проще сдавать отчетность и при желании скрывать настоящих владельцев бизнеса.

Например, кто-то может иметь недвижимость в Европе, но владеть ею через сеть офшорных компаний, зарегистрированных в других государствах.

Наиболее известные офшорные зоны — это британские заморские территории, такие как Каймановы острова или Британские Виргинские острова, а также Панама, Сингапур, Швейцария и другие. По данным ICIJ, всего в офшорах может храниться от $5,6 трлн до $32 трлн.