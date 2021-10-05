Корабли Грузии и НАТО провели совместные учения в Черном море

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Корабли береговой охраны погранполиции Грузии и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) провели совместные учения в Черном море. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

"Это помогает береговой охране Грузии лучше ознакомиться с доктринами НАТО, концепциями, процедурами и лучшим опытом в морских операциях", - приводит пресс-служба слова начальника штаба Второй постоянной противоминной группы НАТО Алесио ди Стефано.

Целью учений было повышение совместимости между морскими силами Грузии и НАТО и усиление обороноспособности республики. Визиты кораблей НАТО в грузинские порты носят регулярный характер и служат усилению безопасности Черного моря, добавили в пресс-службе.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) в составе пяти кораблей находится в Грузии с 28 сентября. В ее состав входят корабли Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Это уже четвертый визит кораблей НАТО в текущем году.