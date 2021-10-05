Глава Минобороны Польши назвал Россию главной угрозой для безопасности в Европе

ВАРШАВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал Россию главным фактором ухудшения ситуации в области безопасности в Европе. С таким утверждением он выступил во вторник на открытии Варшавского форума по безопасности.

"Ситуация в области безопасности в Европе ухудшается из-за политики России", - утверждал глава польского оборонного ведомства. По его версии, это выражается через наращивание военной мощи РФ, угроз в международных отношениях и другие формы тестирования оборонных возможностей, включая использование гибридных технологий.

"Учения "Запад-2021" - явная демонстрация военной силы со стороны России", - полагает Блащак. Как считает польский министр, в сложившейся ситуации "евроатлантическая политика должна быть единой и солидарной". "Это условие эффективного и стратегического ответа на эти угрозы", - указал он.

По его словам, все страны должны вносить вклад в обеспечение общей безопасности. "Польша не только сохраняет траты на оборону на уровне 3% ВВП, но и превышает их, - сказал он. - Мы повысим расходы на обороны на 2,5% в течение текущего десятилетия".

"В сегодняшнем мире ни одна страна не в состоянии самостоятельно проводить политику в области безопасности, - сказал Блащак. - Польша готова внести свой вклад в безопасность НАТО".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл "нелогичной и пагубной" позицию стран Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России. Песков подчеркивал, что стремление этих государств сосредоточить у себя все больше военных НАТО ведет не к укреплению безопасности на континенте, а, наоборот, к повышению напряженности.