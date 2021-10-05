Грузинский суд арестовал двух подозреваемых, помогавших Саакашвили передвигаться по стране

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Тбилисский городской суд постановил взять под стражу двух подозреваемых, которые помогали экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили передвигаться по стране. Об этом во вторник сообщил журналистам адвокат задержанных Георгий Гогинава.

"На данном этапе они [подзащитные] пользуются правом молчания. Что же касается меры пресечения, то мы на самом деле и не ожидали другого решения от суда", - сказал юрист.

Прокуратура сообщила о задержании двух сообщников Саакашвили в понедельник. Как считают следователи, подозреваемые встретили бывшего президента в портовом городе Поти, а затем повезли в одно из сел края Самегрело - Земо Сванети. Грузинские СМИ сообщают, что задержанными являются работники потийского порта отец и сын Зураб и Шалва Цоцории.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что прибыл в Батуми. Бывший президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави, расположенном недалеко от Тбилиси. Позже прокуратура сообщила, что в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Стражи порядка также задержали владельца тбилисской квартиры Элгуджу Цомая, в которой скрывался бывший президент. Он также взят под стражу.