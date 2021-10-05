Рада попыталась отстранить замглавы парламента, но не смогла набрать голосов

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Украинский парламент после того, как отстранил главу Верховной рады Дмитрия Разумкова от ведения заседаний на два дня, вынес на голосование вопрос об отстранении его первого заместителя Руслана Стефанчука. Инициатива была провалена.

"За 69 голосов, решение не принято", - сообщила по результатам голосования заместитель главы Рады Елена Кондратюк. После этого заседание парламента Украины продолжил вести Стефанчук.

С инициативой отстранить первого вице-спикера выступил член фракции "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. После этого аналогичный вопрос был вновь вынесен на голосование, но не был поддержан необходимым числом депутатов, набрав только 66 голосов.

Ранее депутаты Рады отстранили главу парламента от ведения заседаний на два пленарных дня "за нарушение регламента". Это предложение поддержали члены президентской фракции "Слуга народа", а также групп "Доверие" и "За будущее". Разумков перед голосованием заявил, что инициаторы его отставки действуют вопреки регламенту и делают "все, что вздумается", потому что им надо провести процесс отстранения "быстро и хорошо". Позже парламент принял решение рассмотреть вопрос об отставке Разумкова на заседании в четверг.

Пресс-секретарь парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Юлия Палийчук в субботу сообщила, что депутаты собрали достаточное количество подписей (более 150) для того, чтобы вынести на рассмотрение вопрос об отставке Разумкова. Президент Украины Владимир Зеленский связал желание парламентариев сменить спикера из-за разногласий между Разумковым и партией, касающихся закона об олигархах и санкционной политики. Сам председатель парламента заявил, что в случае отзыва с поста не намерен уходить из политики.