В США призвали вести диалог по безопасности с главными конкурентами в лице РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вести диалог по стратегической стабильности со своими "главными конкурентами" на мировой арене в лице России и Китая. С таким заявлением выступила во вторник выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

"Взаимодействие с союзниками является лишь одним элементом мозаики дипломатии. Мы также должны взаимодействовать с главными конкурентами, такими как Россия и Китай, пытаясь поддерживать открытый диалог. Важно иметь способность взаимодействовать по сфере безопасности даже в периоды напряженности и противоречий в двусторонних отношениях. Поэтому нынешняя [американская] администрация ведет с Россией диалог по стратегической стабильности и стремится вести с Китаем значимый диалог по ядерным и иным угрозам стратегической стабильности", - отметила Стюарт, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры.

При этом кандидат на пост помощника главы внешнеполитического ведомства утверждала, не вдаваясь в подробности, что и Москва, и Пекин демонстрируют "все более агрессивное поведение" на международной арене.

До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом она работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями.