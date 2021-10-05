СМИ: Киев ввел санкции против сотрудников ФСБ в связи с инцидентом с Навальным

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны страны о введении новых персональных санкций включает семерых сотрудников ФСБ, так как Киев считает их причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом во вторник после появления указа сообщило агентство РБК-Украина.

Уточняется, что из семи человек, подпавших под санкции, большинство - сотрудники Института криминалистики ФСБ.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. В их числе указаны и сотрудники ФСБ, имена которых упоминались в августовских списках санкций США и Британии в привязке к инциденту с Навальным.

Решение СНБО о необходимости введения таких санкций было принято на заседании ведомства 17 сентября. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ограничительные меры коснутся семи сотрудников ФСБ, которые якобы "имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.