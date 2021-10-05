Генпрокурора Молдавии отстранили от должности на время следствия

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло отстранен от должности на время инициированного против него уголовного процесса. Об этом сообщил во вторник министр юстиции республики Сергей Литвиненко.

"Меня уведомили, что прокурор, назначенный сегодня Высшим советом прокуроров (ВСП) для проверки обвинений со стороны депутата Лилиана Карпа, решил возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло. <…> Согласно ст. 55/1 закона № 3/2016 о прокуратуре, полномочия генерального прокурора, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, приостанавливаются на время следствия", - написал Литвиненко в Facebook.

"В настоящее время у нас нет руководителя прокуратуры. <…> Я предложил созвать сегодня внеочередное собрание ВСП, чтобы выбрать и. о. генерального прокурора и предложить эту кандидатуру на утверждение президенту страны", - отметил он.

Расследование в отношении Стояногло санкционировал ВСП на основании обвинений со стороны Лилиана Карпа. На заседании депутат выдвинул список обвинений против генпрокурора. По его словам, десять лет назад Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, которая якобы упростила хищения. Кроме того, его обвинили в связях с находящимся в розыске банкиром Вячеславом Платоном и других нарушениях.

Жалобу депутата на заседание ВСП вынес министр юстиции, бывший депутат от правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Сергей Литвиненко, который жестко критикует работу Стояногло. В августе этого года ПДС одобрила поправки в закон о прокуратуре, которые позволяют ВСП отправить в отставку генпрокурора. Сделать это можно двумя способами: признать неудовлетворительной его работу или привлечь к дисциплинарной ответственности.

Внеочередное заседание ВСП было назначено на следующий день после выступления Стояногло, которое скомпрометировало окружение президента республики Майи Санду. Со слов Стояногло, против него была развернута масштабная кампания по дискредитации с целью отставки. Парламентская оппозиция считает, что за критикой в адрес прокуратуры стоит желание сменить его руководителя и использовать ведомство в борьбе с политическими оппонентами. Санду эти обвинения отвергает.