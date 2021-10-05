Дипломат США с "осторожным оптимизмом" оценила диалог с РФ по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом смотрят на ход диалога по стратегической стабильности с Россией. Об этом сообщила во вторник выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

"Я испытываю осторожный оптимизм, считая, что на определенных аренах мы можем добиться какого-то успеха, можем понять, в чем заключается коллективная выгода для США и России, а также, будем надеяться, мирового сообщества [в целом] <...>", - отметила Стюарт, комментируя в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США ход диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Стюарт выступила на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры.

"Диалог по стратегической стабильности является очень хорошим первым шагом, чтобы пытаться взаимодействовать и понимать, где у нас [России и США] имеются совпадающие обеспокоенности и где мы можем добиться прогресса в направлении стабилизации наших отношений", - подчеркнула американский дипломат.

До настоящего времени Стюарт являлась старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома. В прошлом она работала в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами контроля над вооружениями.