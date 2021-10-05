Предварительные слушания в Нью-Йорке по делу MH17 пройдут 14 октября

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка проведет 14 октября предварительные слушания по иску семьи погибшего в авиакатастрофе на Украине Куина Шансмана к российским Сбербанку и банку ВТБ, а также сервисам перевода денег Western Union и MoneyGram. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде. Шансман был одним из пассажиров лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение на востоке Донецкой области в июле 2014 года .

"Предварительные слушания в дистанционном режиме назначены на 14 октября, в 10:30 (17:30 мск)", - сообщили в суде.

Там также подтвердили, что ранее суд отклонил возражения ответчиков о том, что юрисдикция окружного суда по Южному округу Нью-Йорка не распространяется на данное дело, и принял решение о возможности его рассмотрения по существу.

Семья Куина Шансмана обратилась в американский суд еще в 2019 году. На протяжении двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков относительно возможности рассмотрения дела. Представители семьи Шансмана утверждают, что российские Сбербанк и ВТБ, а также американские сервисы перевода денег Western Union и MoneyGram использовались для финансирования Донецкой народной республики, которая, по мнению истцов, несет ответственность за гибель самолета.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, погибли 298 человек из 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, развернувшиеся тогда в Донбассе, Киев не стал закрывать небо над регионом для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В новость внесена правка (6 октября 12:12 мск) - уточнения в третьем предложении и в четвертом абзаце