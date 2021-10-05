Посланник Мадуро считает, что США попытаются вмешаться в выборы в Венесуэле

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. США предпримут попытки вмешаться в выборы в местные органы власти Венесуэлы, которые пройдут 21 ноября. Об этом заявил во вторник посланник президента Венесуэлы, старший брат экс-президента республики Уго Чавеса Адан Чавес.

"Да, сейчас мы готовимся к избирательному процессу и мы уверены, что будут попытки вмешательства США, - сказал Чавес. - Мы знаем, что акции со стороны США по вмешательству продолжаются везде, где у них есть интересы".

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в местных выборах, назначенных на 21 ноября.