СМИ: талибы казнили в провинции Герат двух человек, обвиненных в грабеже

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) казнили через повешение двух жителей северо-западной провинции Герат, которые были обвинены в вооруженном ограблении жилого дома. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии местная газета Hasht e Subh.

По ее информации, минувшей ночью двое мужчин попытались проникнуть в квартиру одного из жителей уезда Обе. Хозяин дома при поддержке соседей скрутил преступников, нанеся им серьезные огнестрельные ранения из своего ружья. После этого боевики "Талибана" при большом скоплении людей казнили грабителей без предварительного разбирательства.

25 сентября талибы осуществили в Герате первые с момента захвата власти в стране публичные казни, повесив четырех жителей указанного региона, которые были обвинены в похищении людей.

Незадолго до этого один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби в интервью агентству Associated Press заявлял, что "Талибан" планирует возобновить публичные казни, начиная с практики отсечения конечностей за воровство.

3 октября в восточной провинции Нангархар радикалы казнили двух боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Смертная казнь в Афганистане

В 1996-2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, в стране были широко распространены публичные наказания, такие как побивание камнями, отсечение рук и ног, а также казнь через повешение. Решения о тех или иных видах наказания выносились созданными радикалами специальными трибуналами, состоявшими из трех шариатских судей. Постановления приводились в исполнение после утверждения руководством "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства).

После отстранения радикалов от власти публичные виды наказания в Афганистане были отменены. Между тем в Уголовный кодекс Исламской Республики Афганистан была включена смертная казнь (через расстрел или через повешение), которая применялась главным образом в отношении преступников, обвиненных в тяжких убийствах, изнасилованиях или террористической деятельности.

Ситуация в стране

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.