Визит премьер-министра Израиля в Россию намечен на 22 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию намечен на 22 октября. Об этом заявил журналистам во вторник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса.

"Так было заявлено с российской стороны, значит, это правда", - сказал дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли это 22 октября, посол сказал: "Так мы считаем. Такой план существует".

Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня. Он сменил на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года.