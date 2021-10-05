Сенаторы просят Байдена выслать 300 дипломатов РФ, если штат посольства США не расширят

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Группа американских сенаторов от обеих партий попросила президента США Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве и выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

В нем подчеркивается, что члены верхней палаты Конгресса США направили соответствующее письмо американскому лидеру. Они призвали его "принять незамедлительные меры, чтобы расширить штат посольства США в Москве и, если правительство РФ не будет сотрудничать, выслать 300 российских дипломатов". По версии сенаторов, "данная диспропорция в дипломатическом представительстве неприемлема".

Письмо подписали 17 сенаторов, включая Рубио. В их числе председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) и старший республиканец в указанном комитете Джим Риш (от штата Айдахо). Кроме того, письмо подписали председатель специального комитета по разведке верхней палаты Конгресса США Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния). Рубио является старшим демократом в данном комитете.

"Мы пишем, чтобы выразить озабоченность в связи с тем, что продолжающиеся действия правительства России против нашего посольства в Москве представляют существенный риск для национальной безопасности и серьезно мешают посольству работать. Отсутствие соразмерного ответа на эти действия лишь провоцирует Россию на дальнейшие враждебные действия", - утверждается в письме. В нем констатируется, что РФ ранее ввела запрет на прием на работу диппредставительством США граждан России и третьих стран. По версии сенаторов, "этот резкий односторонний шаг со стороны россиян ставит под угрозу ежедневную работу посольства США в Москве и возможности Госдепартамента удовлетворять потребности в консульских услугах американцев, которые живут, работают или путешествуют в Россию".

"Россия давно считает принятых на работу посольством США в Москве российских сотрудников "американскими дипломатами". Принятие США этого определения в течение ряда администраций и его учет в расчетах соответствующего дипломатического присутствия привел к тому, что в США находятся более 400 российских дипломатов, тогда как соответствующее дипломатическое присутствие США в России насчитывает лишь около 100 американцев", - утверждается в послании. Сенаторы полагают, что "Россия должна выдать достаточно виз, чтобы был достигнут паритет между американскими дипломатами, которые работают в России, и российскими дипломатами, работающими в США".

"Если этих действий не предпримут, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов, чтобы привести дипломатическое присутствие США к паритету", - отметили авторы письма.

Запрет для посольства США

Ограничения для посольства США на прием на работу граждан России и третьих стран были введены в ответ на объявленные Вашингтоном в апреле антироссийские санкции. Тогда американская сторона в очередной раз выслала 10 российских дипломатов, заявив, что они якобы связаны с разведывательными службами РФ.