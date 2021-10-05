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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее заявил, что в ходе освобождения Карабаха несколько террористических движений проникли в регион и "Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви назвал большой глупостью утверждения об израильском присутствии в районе Карабаха после конфликта в регионе.

"Я считаю, что это большая глупость, потому что, если мы говорим о районе Карабаха, там находятся и российские, и турецкие [военнослужащие]. Я считаю, что, когда у них [у Ирана] какие-то фантазии, они могут сказать, что и марсиане там тоже присутствуют", - сказал дипломат во вторник журналистам на полях ежегодного благотворительного приема Российского еврейского конгресса.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что "в ходе освобождения Карабаха ряд террористических движений проникли в регион и Израиль также пытается воспользоваться этой напряженностью". По словам министра, "во время столкновений в Карабахе Иран на политическом уровне заявлял о своих опасениях по поводу присутствия Израиля [на территории Азербайджана]".

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АзербайджанИзраильСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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