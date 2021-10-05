Столтенберг заявил, что обсудил с Байденом расширение помощи Украине и Грузии

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) должна расширить объемы поддержки стремящихся вступить в нее государств, включая прежде всего Грузию и Украину. Такую точку зрения изложил на семинаре, проведенном во вторник в Вашингтоне Джорджтаунским университетом и Институтом Брукингса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что обсудил в понедельник данную тему с президентом США Джо Байденом.

Генсек в очередной раз выразил мнение, что принимать решение о приеме тех или иных стран в Североатлантический альянс должны лишь они сами, а также члены НАТО. "Конечно, решать, когда именно они будут готовы присоединиться, предстоит решать только членам НАТО и Грузии с Украиной. Не России. Ни у кого другого нет в этом права слова или дела", - считает Столтенберг.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на то, чтобы модернизировать, реформировать [армии Украины и Грузии], добиться того, чтобы они соответствовали стандартам НАТО. И когда 30 союзников [по НАТО] согласятся с тем, что они [Грузия и Украина] готовы присоединиться [к альянсу], они присоединятся", - утверждал генсек. "Не могу сказать, - уточнил Столтенберг, - когда это произойдет". "Но это - единственный способ, который можно использовать в данной ситуации", - убежден генсек НАТО.

"Сказав это, могу добавить: думаю, очевидно, что такое не произойдет завтра - их [Киева и Тбилиси] вступление [в альянс]", - признал Столтенберг. "Следовательно, - отметил генсек, - мой сигнал союзникам и, в действительности, то, что я вчера [в понедельник] обсуждал с президентом Байденом, заключается в следующем: нам необходимо активизировать [свои усилия по оказанию содействия Грузии и Украине], делать больше для стран, желающих вступить [в НАТО]". "Пока они не являются членами [блока] нам следует предоставлять [им] больше поддержки, более значительную подготовку, более значительное укрепление потенциала, помогать проводить реформы, бороться с коррупцией, строить свои институты в области безопасности и обороны", - полагает Столтенберг.

"Нам необходимо установить, что между ничем и полным членством [в альянсе] лежит многое, - подчеркнул генсек. - И я решительно проталкиваю этот вопрос внутри НАТО". "Надеюсь, мы сможем принять некоторые амбициозные решения [на этот счет] на следующем саммите НАТО", - добавил Столтенберг, не приводя никаких деталей.

Прежние решения НАТО

Участники саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе в июне текущего года, зафиксировали в итоговом коммюнике, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Как говорилось в заявлении, страны - члены блока подтвердили решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом НАТО с Планом действий по членству "в качестве неотъемлемой части этого процесса". В нем также пояснялось, что в силе остается аналогичное решение, принятое на саммите альянса в Бухаресте в отношении Грузии.

Между тем Байден высказался на этот счет по итогам брюссельского саммита гораздо более обтекаемо. По его словам, Украина должна убедить Североатлантический альянс, что заслуживает обретения членства в нем, сделать все необходимые для этого шаги, включая искоренение коррупции.