Генпрокурора Молдавии задержали на 72 часа после выдвинутых против него обвинений

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был задержан сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) после выдвинутых против него обвинений и инициированного уголовного процесса. Об этом сообщил журналистам во вторник прокурор Виктор Фуртунэ, который был назначен для проведения проверки.

"Стояногло задержан на 72 часа. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, пассивной коррупции", - сказал Фуртунэ.

Трансляцию с места задержания вел телеканал Publika TV. После задержания оперативная группа СИБ вывела Стояногло из здания прокуратуры и увезла в неизвестном направлении. Стояногло выкрикнул журналистам, что "это захваченное государство". Так Молдавию называли, когда страну контролировал олигарх Владимир Плахотнюк.

Расследование и отстранение Стояногло санкционировал на экстренном заседании во вторник Высший совет прокуроров (ВСП), куда с обвинениями в адрес Стояногло обратились министр юстиции Сергей Литвиненко и депутат парламента Лилиан Карп. По словам парламентария, 10 лет назад Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, которая якобы упростила хищения. Кроме того, его обвинили в связях с находящимся в розыске банкиром Вячеславом Платоном и других нарушениях.

В этот же день Стояногло анонсировал брифинг, однако ему не дала провести его оперативная группа СИБ. Во вторник вечером глава Минюста сообщил об отстранении Стояногло и собрал заседание ВСП, чтобы выбрать исполняющего обязанности генпрокурора, однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

Накануне Стояногло выступил с резкими обвинениями в адрес президента страны Майи Санду и ее окружения, которые, по его словам, развернули масштабную кампанию по его очернению с целью отстранения от должности. В подтверждение своих слов он представил текст переговоров, расшифрованных совместно с Европейским полицейским агентством в рамках одного уголовного дела, бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря с экс-послом ЕС в Молдавии Петером Михалко, бывшим советником президента Владимиром Гаврилицей и действующим вице-премьером Андреем Спыну. По словам генпрокурора, в информационную кампанию были вовлечены финансируемые западом неправительственные организации.

Ранее Стояногло заявил, что президент страны требует от него заведения уголовных дел на лидеров парламентской оппозиции. Санду эти обвинения отвергает и со своей стороны обвиняет Стояногло в неэффективном расследовании резонансных дел.