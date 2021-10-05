В Ватикане сообщили, что ждут Байдена в конце месяца

ВАТИКАН, 5 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент США Джо Байден собирается побывать у Папы Римского Франциска в конце октября. Как сообщил корреспонденту ТАСС во вторник государственный секретарь Ватикана (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин, эта встреча планируется во время визита главы Белого дома в Рим на саммит Группы двадцати.

"Да, [президент Байден] должен быть в конце октября, когда в Риме будет саммит [Группы двадцати]", - сказал Паролин, отвечая на соответствующий вопрос.

Паролин принял участие во вторник вечером в презентации перевода речей философа Владимира Соловьева (1853-1900) о Федоре Достоевском. Предисловие к изданию написал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который выступил на мероприятии.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден намерен принять участие в саммите глав государств и правительств стран "двадцатки", который планируется в Риме 30-31 октября.

Католик Байден впервые встретится с понтификом в качестве президента.