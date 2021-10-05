Додон: генпрокурора Молдавии задержали из-за его обвинений в адрес западных дипломатов

КИШИНЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии задержали генерального прокурора Александра Стояногло за его обвинения в адрес западных дипломатов, которых он уличил во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"По нашей информации, Стояногло по указанию проевропейских властей допросили и задержали. Настоящей причиной этого стали представленные им факты вмешательства западных дипломатов во внутренние дела нашей страны. Он хотел обнародовать сегодня вечером новые данные на специальной пресс-конференции, но власти, которые боятся этих разоблачений, пошли на незаконные меры для его увольнения. Это их политическая ошибка, которая продемонстрировала, что они в большом отчаянии", - сказал Додон.

Ранее министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко заявил, что Стояногло временно отстранен от занимаемой должности, против него заведено уголовное дело из-за подозрений в коррупции и превышении должностных полномочий. Вместе с ним отстранены и заместители генпрокурора.

Во вторник вечером в здании генпрокуратуры появились сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии, а также антикорруцпионной прокуратуры, которые проводили спецоперацию. После ее завершения прокурор Виктор Фуртунэ, который был назначен для проведения проверки, заявил, что Стояногло задержан на 72 часа по обвинению в превышении служебных полномочий и пассивной коррупции.

Расследование и отстранение Стояногло санкционировал на экстренном заседании во вторник Высший совет прокуроров (ВСП), в адрес которого с обвинениями в отношении Стояногло обратились глава Минюста Литвиненко и депутат парламента Лилиан Карп. По словам парламентария, десять лет назад Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег, которая якобы упростила хищения. Кроме того, его обвинили в связях с находящимся в розыске банкиром Вячеславом Платоном и других нарушениях.

Прокурор обвиняет

Накануне Стояногло выступил с резкими обвинениями в адрес президента страны Майи Санду и ее окружения, которые, по его словам, требуют от него заведения уголовных дел на лидеров парламентской оппозиции и после отказа развернули масштабную кампанию по его очернению с целью отстранения от должности.

В подтверждение своих слов генпрокурор представил текст переговоров, расшифрованных совместно с Европейским полицейским агентством в рамках одного уголовного дела, между бывшим главой Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем и экс-послом ЕС в Молдавии Петером Михалко, бывшим советником президента Владимиром Гаврилицей и действующим вице-премьером Андреем Спыну, которые обсуждали эти вопросы. По словам генпрокурора, в информационную кампанию против него были также вовлечены финансируемые Западом неправительственные организации и СМИ.

На вторник Стояногло анонсировал брифинг, однако ему не дала провести его оперативная группа СИБ, которая вывела генпрокурора из здания прокуратуры и увезла. Во вторник вечером министр юстиции сообщил, что собрал заседание ВСП, чтобы выбрать исполняющего обязанности генпрокурора вместо Стояногло, однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

Парламент Молдавии в августе принял в окончательном чтении поправки к закону о прокуратуре, которые упрощают процедуру отставки генерального прокурора, если он не справляется со своими обязанностями. Новые правила позволяют инициировать дисциплинарную проверку в отношении генпрокурора, а также ежегодно проводить оценку его деятельности. Если результат проверок будет неудовлетворительным, то генпрокурор может быть уволен.