Лидеры Евросоюза собрались на саммит без гаджетов, чтобы избежать утечек

Брдо-при-Кранью /Словения/, 5 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель попросил глав государств и правительств 27 стран Евросоюза прийти на неформальный саммит Евросоюза без мобильных телефонов и электронных устройств во избежание утечки информации. Об этом сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.

"Чтобы обеспечить конфиденциальность дискуссии о роли ЕС в мире председатель Европейского совета потребовал, чтобы дискуссия во вторник вечером проходила без любых электронных устройств", - написал он.

Как сообщил сам Мишель по прибытии на встречу во вторник вечером, в ходе рабочего ужина главы государств ЕС обсудят отношения с Китаем, США, последствия создания оборонного союза Вашингтона, Лондона и Канберры (AUKUS), ситуацию в Афганистане, а также перспективы усиления роли ЕС на мировой арене и повышение стратегической автономии Евросоюза.

"Мы хотим повысить стратегическую автономию ЕС, но также укреплять наши связи с нашими союзниками, мы также хотим подготовить совместную декларацию о сотрудничестве с НАТО", - сказал Мишель.

Мишель проигнорировал вопросы журналистов о ситуации на энергетическом рынке ЕС, где с начала сентября цена на газ выросла более чем вдвое.

6 октября лидеры ЕС соберутся на саммит ЕС - Западные Балканы, на котором объявят о своем стремлении активизировать усилия по вступлению этих стран в ЕС.