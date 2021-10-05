Блинкен заявил, что в стратегической концепции НАТО учтут новые вызовы и опасности

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Готовящаяся стратегическая концепция НАТО будет учитывать новые вызовы и опасности. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу France 2 , комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, сделанные в ноябре 2019 года.

"Я благодарен президенту Макрону, поскольку благодаря ему проделана большая работа в НАТО на последнем саммите", - сказал Блинкен. "Так, например, это касается проекта о том, какой будет НАТО в 2030 году, как альянс может противостоять новым вызовам, оставаясь верным своей изначальной миссии защиты евроатлантической зоны", - продолжал он. "Новая стратегическая концепция должна принимать во внимание новые вызовы и новые опасности", - указал Блинкен. НАТО, по его словам, "остается в своей основе тем, чем всегда была".

В ноябре 2019 года французский лидер в интервью британскому журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Позже его высказывание раскритиковал ряд политиков. Макрон указал, что не жалеет о своих высказываниях о "смерти мозга" НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в Североатлантическом альянсе.

Следующий саммит НАТО, на котором планируется обсуждение стратегии альянса, пройдет в Мадриде в 2022 году.