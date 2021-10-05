Ливийские военные обсудят с 6 по 8 октября в Женеве вывод иностранных войск и наемников

КАИР, 5 октября. /ТАСС/. Совместный военный комитет "5+5" Ливии проведет с 6 по 8 октября заседание в Женеве, на котором будет обсуждаться вопрос вывода иностранных войск и наемников из страны к намеченным на конец года выборам. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в командовании Ливийской национальной армии (ЛНА).

"Заседание комитета пройдет в Женеве с 6 по 8 октября с участием спецпосланника генсека ООН по Ливии Яна Кубиша и представителей государств - членов Совета Безопасности, - сказал собеседник агентства. - Наиболее важной темой обсуждения станет уход иностранных войск и наемников перед намеченными на 24 декабря выборами".

Неделю назад в ливийской столице прошло очередное совещание комитета, включающего в себя по пять военных представителей от западного и восточного регионов. С ними на авиабазе в аэропорту Митига встретился и находившийся с визитом в Ливии глава Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд. На этих встречах речь также шла о механизмах вывода всех иностранных сил и наемников до организации выборов.

3 октября глава МИД Ливии Наджла Мангуш подтвердила, что группа иностранных боевиков в действительности покинула Ливию. Она также подчеркнула, что Правительство национального единства (ПНЕ) предпринимает все возможные усилия, чтобы "их было выведено еще больше".

Ситуация в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и ЛНА, командующий которой Халифа Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на главный город страны. В ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

Восточные власти и ЛНА неоднократно обвиняли Турцию в переброске больших партий военной техники на подконтрольные ПНС территории, а также крупных групп наемников из Сирии. Кроме того, сообщалось, что турецкие военные заняли и переоборудовали под свои нужды ливийские базы, обучая и консультируя сражавшиеся на стороне правительства Сарраджа вооруженные формирования, а также брали на себя командование боевыми действиями против сил Хафтара.

В феврале этого года Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера ПНЕ и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения выборов.