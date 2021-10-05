Сенат Бразилии намерен предъявить президенту обвинение в недостатках в борьбе с пандемией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 октября. /ТАСС/. Специальная комиссия верхней палаты парламента Бразилии по расследованию мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса подаст заявление в прокуратуру на президента Жаира Болсонару. Об этом заявил во вторник журналистам автор доклада комиссии сенатор Ренан Калейрус.

"Обязательно будет [предъявлено обвинение]. Мы не станем церемониться в докладе после резких высказываний в ходе расследования. Ему точно будут [предъявлены обвинения] в том, что он совершил", - цитирует сенатора портал G1.

Доклад комиссии, которая должна завершить работу к концу октября, будет направлен в Генеральную прокуратуру Бразилии. Ей предстоит принимать решение о целесообразности предъявления главе государства обвинений.

По словам Калейруса, парламентарии также намерены привлечь к ответственности членов правительства, ответственных за борьбу с пандемией, и "тех, кто участвовал в хищении бюджетных средств". Всего в список войдут порядка 30 человек, сказал он, уточнив, что в действиях этих лиц законодатели усматривают признаки "уголовных и должностных преступлений, преступлений против человечества и, возможно, геноцида в отношении коренного населения". Текст доклада будет обнародован 19 октября.

В апреле Федеральный сенат (верхняя палата) парламента Бразилии созвал специальную комиссию для расследования деятельности правительства страны в борьбе с пандемией коронавируса. Ее заседания транслировались в прямом эфире крупнейших телеканалов и широко освещались СМИ, критически настроенными к Болсонару. Глава государства неоднократно критиковал работу комиссии, заявляя, что у нее нет доказательств противоправных действий правительства.

Болсонару с начала пандемии ставил под сомнение опасность коронавирусной инфекции, критиковал ограничительные и карантинные меры, введенные в регионах, скептически отзывался об эффективности вакцинации, выражая мнение о том, что справиться с эпидемией можно лишь путем коллективного иммунитета. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 21,5 млн человек). По количеству летальных исходов (более 598 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.