Bloomberg: Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Риме дистанционно

ТАСС, 5 октября. Председатель КНР Си Цзиньпин не планирует лично присутствовать на предстоящем в конце октября саммите Группы двадцати в Риме. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией.

По его данным, Китай по дипломатическим каналам уведомил об этом страны G20 на встрече посланников Группы двадцати во Флоренции в сентябре. Говоря о причине такого решения, китайские дипломаты сослались на правила, действующие в Китае и подразумевающие обязательное прохождение карантина по возвращении в страну.

Однако, как уточняет агентство, премьер-министр Италии Марио Драги еще не получил официального сообщения по поводу очного присутствия китайского лидера на саммите, поскольку зачастую Пекин объявляет о планах поездок председателя КНР в последний момент. Си Цзиньпин не выезжал из страны с середины января прошлого года, отмечает Bloomberg.

Власти Италии, председательствующей в G20, отказались от комментариев. Посольства Китая в Лондоне и Риме пока не ответили на запросы агентства.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита "двадцатки" по Афганистану 12 октября.