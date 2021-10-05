Белый дом заявил, что у США есть другие средства, если дипломатия не сработает с Ираном

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут принять и другие меры, если дипломатией не удастся вернуть Иран к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прошедшей в Белом доме очередной встрече американо-израильской стратегической консультативной группы.

"Салливан подчеркнул основополагающую приверженность президента [США Джо] Байдена безопасности Израиля и тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. Салливан пояснил, что администрация [США] считает дипломатию лучшим средством достижения этой цели, отметив, что президент ясно дал понять, что в случае провала дипломатии Соединенные Штаты готовы прибегнуть к другим вариантам", - говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн по итогам встречи. Она не указала, о каких именно вариантах идет речь.

"Стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным проблемам, влияющим на безопасность и стабильность региона, и выразили общую решимость противостоять угрозам Израилю и региональным партнерам", - добавила Хорн.

По ее словам, США и Израиль "договорились поддерживать открытый и конструктивный диалог и углублять тесную координацию между своими межведомственными группами по жизненно важным вопросам, влияющим на национальную безопасность Израиля и региональную стабильность".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления в первоначальном виде ядерного соглашения с Ираном от 2015 года - СВПД, из которого США вышли в 2018 году. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: о снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые теперь рассматривают возможность вернуться в СВПД, против чего выступает Израиль. Прямые переговоры между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велись.