Вучич заявил, что тема расширения ЕС на Балканы непопулярна среди стран-членов

БЕЛГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Идея расширения Европейского союза на территорию Западных Балкан непопулярна среди руководства государств данного объединения. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Словению на саммит стран ЕС и Западных Балкан.

"На саммите Европейской народной партии (EPP) словенская делегация предложила внести в официальный текст сообщения, и вокруг этого была большая борьба с тремя странами ЕС, выступающими против расширения, что до 2030 года все страны на территории Западных Балкан станут частью Евросоюза. Если вы меня спрашиваете, я думаю, что это не будет принято, впереди ночь, но я думаю, что европейские лидеры не будут готовы это принять. Расширение ЕС на Западные Балканы для них не только не главная тема, но даже и не популярная тема, всегда будут сильные страны, которые не хотят об этом слышать", - сказал сербский лидер на встрече с журналистами, которую транслировало агентство Tanjug.

Вучич отметил, что такое отношение стран ЕС "не стало катастрофой для лидеров Западных Балкан". "У нас нет иллюзий по поводу вступления в ЕС, но для нас важно быть на европейском пути", - сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего балканского турне заявила, что является убежденным сторонником членства Сербии в ЕС, а также подчеркнула, что ЕС хочет, чтобы Черногория стала его частью. В то же время она не стала называть конкретных сроков вступления этих стран в ЕС. Ранее требования указать временные рамки евроинтеграции неоднократно звучали в Сербии.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.