США и еще 44 страны передали России в ОЗХО вопросы по делу Навального

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы, касающиеся дела Алексея Навального. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Сегодня в Гааге США и 44 другие страны передали вопросы Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - утверждается в заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента. В Гааге размещается штаб-квартира ОЗХО. Американское внешнеполитическое ведомство уточняет, что вопросы были переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия. Конвенция требует подготовки ответов в течение 10 дней, заявляет Госдепартамент.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель.

Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сентябре заявила, что в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам было направлено восемь запросов и писем Генпрокуратуры России "с просьбами о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств", связанных с делом Навального, и все они остались "без какой-либо внятной реакции".

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.