Генсек НАТО заявил, что альянс должен вести диалог с Россией и не хочет гонки вооружений

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) должна вести диалог с Россией, несмотря на противоречия между ними, и учитывать "все аспекты роста Китая". С таким заявлением генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил во вторник на семинаре, проведенном в Вашингтоне Джорджтаунским университетом и Институтом Брукингса.

"<...> У нас двойной подход к России: сдерживание-оборона и диалог. Не сдерживание-оборона или диалог. Когда мы сильны и едины, мы можем говорить с Россией. И мы должны говорить с Россией, поскольку не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений, и Россия является нашим соседом. Так что нам необходимо с ней взаимодействовать", - отметил генсек.

"Поэтому мы будем продолжать придерживаться этого двойного подхода, - подчеркнул Столтенберг. - Нам нужно с ними [россиянами] говорить по многим вопросам, включая, к примеру, контроль над вооружениями".

Комментируя отношения с Пекином, генсек утверждал, что экономический рост КНР и укрепление ее военного потенциала являются в том числе вызовами для альянса. "Рост Китая несет огромные благоприятные возможности для всех нас, для наших экономик, для торговли <...>", - сказал Столтенберг. "В то же время, - полагает он, - подъем Китая представляет серьезные вызовы для союзников по НАТО".

"Мы не считаем Китай противником, <...> врагом. Однако нам необходимо учитывать все аспекты роста Китая для [обеспечения] нашей безопасности", - заявил генсек. "Я ожидаю, что предстоящая стратегическая концепция НАТО будет отражать намного более всеобъемлющую и единую позицию относительно того, как вести дела с Китаем", - добавил Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжит "взаимодействовать с Китаем по климату, по контролю над вооружениями". "Я лишь на прошлой неделе беседовал с министром иностранных дел Китая [Ван И]. И я подал [ему] тот же самый сигнал, что [здесь] и сегодня: мы [НАТО] не хотим изолировать Китай, мы видим крупные выгоды для всех нас в экономической мощи Китая, но также некоторые вызовы, которыми нужно заниматься. И мы будем ими заниматься вместе в качестве НАТО", - сказал в заключение генсек альянса.