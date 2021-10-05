В ООН заявили о несоответствии санкций Киева в отношении СМИ стандартам прав и свобод

ЖЕНЕВА, 5 октября. /ТАСС/. Санкции властей Украины, приведшие к закрытию трех телеканалов, а также ограничения, введенные на доступ к интернет-изданиям, не соответствуют международным стандартам свободы выражения мнения. Об этом заявила во вторник в Женеве заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

Представляя очередной, 32-й, доклад о ситуации на Украине на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), она напомнила, что "санкции правительства, введенные в феврале и августе, привели к закрытию трех телеканалов и ограничениям общественного доступа к медийным онлайн-изданиям". Как подчеркнула Аль-Нашиф, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "обеспокоено тем, что эти решения о санкциях не соответствуют международным стандартам, касающимся права на свободу выражения мнения, так они не были приняты независимым органом". Кроме того, введенные ограничения "не продемонстрировали, что отвечают требованиям необходимости и пропорциональности".

Представленный на сессии доклад УВКПЧ по Украине охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2021 года. По словам Аль-Нашиф, за это время было "задокументировано 22 случая угроз и нападений на журналистов и других работников СМИ, правозащитников, активистов защиты окружающей среды, людей ЛГБТИ и тех, кто их поддерживает, а также представителей национальных меньшинств". "Ненавистнические высказывания были направлены против рома, лиц ЛГБТИ, женщин, лиц с инвалидностью, а также людей, которые воспринимаются как имеющие пророссийские взгляды", - сказала заместитель верховного комиссара ООН. "Настоятельно необходимо, чтобы власти эффективно расследовали каждый такой инцидент", - резюмировала она.

Санкции властей

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили его эфирное вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".