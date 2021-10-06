Россия проинспектирует район в Швейцарии в рамках Венского документа

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российские инспекторы проведут 6-7 октября инспекцию района на территории Швейцарии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил журналистам в среду начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 6 по 7 октября в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию района на территории Швейцарии. Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению", - сказал Рыжков.

По его словам, площадь района будет охватывать около 14 тыс. кв. м.

"В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности", - подчеркнул начальник центра.