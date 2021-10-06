В канцелярии премьер-министра Ливана сообщили, что богатство его семьи накоплено законно

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати стал миллиардером до того, как занял пост главы правительства республики. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии ливанского премьера в ответ на сведения, приведенные в ряде СМИ по итогам журналистских расследований об офшорных счетах мировых политиков и знаменитостей под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers).

"Богатство семьи Микати накоплено законным путем, благодаря бизнесу в телекоммуникационной сфере, начатому более 20 лет назад, - отмечается в документе. - Принадлежащие холдингу "Группа М1" компании регулярно проходят аудиторскую проверку". В нем указывается, что данные о своих активах и собственности Микати, занимающий по версии Forbes 446-е место в списке самых богатых людей планеты, "передал официально в Конституционный суд перед началом своей политической карьеры в 2005 году".

Ливанская организация "Дерадж" привела в "Досье Пандоры" сведения, согласно которым Микати владеет офшорной фирмой в Панаме, через нее он купил недвижимость в Монако стоимостью €7 млн. По поводу этой информации канцелярия ливанского премьера указывает, что "управление собственностью через юридическое лицо является обычной и законной деловой практикой, тем более если несколько членов семьи совместно используют одни и те же активы". "Какими бы ни были обстоятельства, премьер-министр Наджиб Микати и "Группа М1" уважают верховенство закона и соблюдают его повсюду", - подчеркивается в заявлении.

65-летний политик и бизнесмен создал 10 сентября в Ливане правительство национального спасения, которое займется проведением реформ и реконструкцией Бейрута после прошлогоднего взрыва в морском порту. 20 сентября новый кабинет получил вотум доверия в однопалатном парламенте. Ранее Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 годах в разгар кризиса в соседней Сирии.