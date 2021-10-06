Глава Евросовета заявил о необходимости роста автономии ЕС в сферах экономики и обороны

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен расширить свои возможности действовать автономно в таких сферах, как экономика и оборона. Об этом говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

"Чтобы стать более эффективным и активным на международной арене, Евросоюзу необходимо расширить свои возможности действовать автономно как экономическая сила - через наш единый рынок, стандарты (климат, энергетика, цифровая, промышленная политика), а также в сфере безопасности и обороны ЕС", - отмечается в нем.

Кроме того, по словам Мишеля, ЕС "уменьшит зависимость и достигнет устойчивости в таких областях, как энергетика, цифровые технологии, кибербезопасность, промышленная политика, торговля и укрепление единого рынка". "Мы будем регулярно возвращаться к этим вопросам в Евросовете, начиная с октября", - заявил он.

Как отметил глава Евросовета, "ЕС открыт миру и отвергает протекционизм". "Мы привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами-единомышленниками, в частности с США и в рамках НАТО, что является краеугольным камнем нашей безопасности. Наше единство - наш основной актив. Действуя сообща, мы используем наши сильные стороны", - отметил он, подчеркнув, что, "извлекая уроки из последних кризисов, ЕС намерен укрепить свои сильные стороны и устойчивость за счет уменьшения критической зависимости".

"Мы также будем преследовать наши собственные интересы, в частности в отношении Китая, который мы рассматриваем как конкурента, партнера и системного конкурента", - добавил глава Евросовета.

Мишель сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель представит проект новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС" в ноябре. "Мы вернемся к этому вопросу в декабре. Мы утвердим его в марте на нашем очередном Евросовете по обороне. Тем временем мы будем продвигаться по различным существующим направлениям в области обороны и безопасности", - заявил он.