Байден сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином ситуацию вокруг Тайваня

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассказал во вторник, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию вокруг Тайваня, оба лидера договорились придерживаться достигнутых ранее договоренностей. Глава вашингтонской администрации отвечал на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома после поездки в штат Мичиган, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Байдена попросили прокомментировать ситуацию вокруг китайской провинции Тайвань. "Я говорил с Си [Цзиньпином] о Тайване. Мы согласны, что будем соблюдать тайваньское соглашение. Таков расклад, и я ясно дал понять, что не думаю, что он должен делать что-то иное, кроме как соблюдать соглашение", - ответил президент. Он не уточнил, о каком именно соглашении по Тайваню идет речь. Телефонный разговор Байдена и председателя КНР состоялся в начале сентября.

В понедельник оборонное ведомство Тайваня объявило, что боевая авиация Народно-освободительной армии Китая четвертый день подряд совершает полеты к югу от Тайваня. Подчеркивалось, что в тот день в них приняли участие 52 самолета, что стало новым рекордом. США в этой связи уже выразили обеспокоенность, подчеркнув, что действия "Китайской Народной Республики вблизи Тайваня дестабилизируют обстановку, создают риск просчетов и подрывают мир и стабильность в регионе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.