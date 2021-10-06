МИД Китая подтвердил информацию о китайско-американских переговорах в Цюрихе

ПЕКИН, 6 октября. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут переговоры в Швейцарии. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Согласно договоренности двух сторон, член Политбюро, глава секретариата Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан проведут встречу в швейцарском Цюрихе. Обе стороны обменяются мнениями по китайско-американским отношениям и другим вопросам", - указывается в заявлении дипломата.

Во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи, сообщала, что одним из пунктов повестки переговоров в Швейцарии может стать проведение саммита глав государств.

18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и Салливан, с китайской - Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам заявили о проведении конструктивного диалога.