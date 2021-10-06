В Гонконге заявили о стабилизации ситуации благодаря принятию закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 октября. /ТАСС/. Ситуация в Гонконге стабилизировалась благодаря принятию по инициативе Пекина закона о национальной безопасности. Об этом заявила в среду глава местной администрации Кэрри Лам, выступая с ежегодным, пятым по счету и последним в оставшийся срок своих полномочий посланием в Законодательном совете.

"Специальный административный район вернулся на правильный путь, следуя формуле "одна страна - две системы", под защитой закона о национальной безопасности и принципа "Гонконгом управляют патриоты", - подчеркнула глава региона.

Она отметила, что два года назад ее аналогичное выступление в парламенте было сорвано враждебно настроенными против Китая законодателями, которые пытались посеять хаос и подорвать власть. "Сегодня я могу спокойно выступать перед вами, и все депутаты имеют возможность должным образом выполнять свои конституционные обязанности", - сказала Лам.

Она подчеркнула, что "для долгосрочного процветания и стабильности Гонконга каждый гражданин должен иметь более полное представление о принципе "одна страна - две системы", с большей лояльностью защищать национальную безопасность, испытывать гордость за развитие нашей страны и принадлежность к китайской национальной самоиденфикации".

"За последние два года Гонконг столкнулся с беспрецедентными политическими проблемами, поставившими национальную безопасность под угрозу", - отметила Лам. Принятие летом прошлого года закона о защите нацбезопасности, по ее словам, "позволило своевременно обуздать хаос в городе", где имели место массовые беспорядки, а проведенная реформа избирательной системы "позволит обеспечить управление Гонконга патриотами". Глава региона подчеркнула, что центральное правительство при этом продемонстрировало твердую приверженность первоначальной концепции "одна страна - две системы", которая гарантирует Гонконгу высокую степень самостоятельности.

Кэрри Лам в своей речи подчеркнула необходимость продолжать законодательные усилия, направленные на укрепление национальной безопасности в этом специальном административном районе, в частности, продвигать принятие соответствующей статьи "номер 23" Основного закона (аналог Конституции). По ее словам, власти Гонконга также исходят из необходимости усиливать патриотическое просвещение, воспитание и образование среди молодого поколения. Основное внимание в ходе выступления в парламенте было сфокусировано на социально-экономических задачах региона, в частности, решению жилищной проблемы.