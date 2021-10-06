{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Афганское сопротивление считает Душанбе подходящей площадкой для диалога с талибами

Абдул Латиф Педрам рассказал, что партизанская война сил сопротивления в Афганистане с движением "Талибан" продолжается в долинах северной провинции Панджшер, а также в районах провинции Баглан

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Силы сопротивления в Афганистане готовы к переговорам с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) и считают, что Таджикистан стал бы подходящей площадкой для такого диалога. Об этом заявил ТАСС председатель поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам.

На эту тему
Как талибы стараются загнать Афганистан к счастью "железной рукой"
Как талибы стараются загнать Афганистан к счастью "железной рукой"

"Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами, и Таджикистан мог бы стать хорошей площадкой для этого", - сказал политик.

Педрам заявил, что афганское сопротивление ждет от Таджикистана политической, гуманитарной и духовной поддержки. "Таджикистан находится в центре внимания афганского народа. Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед", - считает политик. Он выразил мнение, что Душанбе может сыграть решающую роль в достижении мира и стабильности, если проявит инициативу. "Роль Таджикистана в достижении мира и стабильности возможна. Таджикистан может пойти еще дальше, если проявит инициативу", - сказал Педрам.

Отвечая на вопрос о том, с какими странами силы сопротивления ведут диалог о возможной помощи, Педрам указал на необходимость соответствующих контактов с США, Китаем, Россией, Ираном и Пакистаном. По его словам, сопротивление нуждается в поддержке международного сообщества, но "не намерено сидеть сложа руки" в ее отсутствие. "Мы выполняем свой патриотический долг. В конечном счете именно афганский народ должен принять какое-то решение, как ему быть с талибами", - сказал Педрам.

17 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом содействовать проведению в Душанбе переговоров между движением "Талибан" и таджиками Афганистана. По итогам переговоров Рахмон подчеркнул, что одной из важнейших задач является скорейшее прекращение конфликта и напряженности в афганской провинции Панджшер, объявление прекращения огня и открытие дорог для оказания гуманитарной помощи населению этого региона.

Педрам также сообщил, что партизанская война сил сопротивления в Афганистане с движением "Талибан" продолжается в долинах северной провинции Панджшер, а также в районах соседней провинции Баглан.

Он утверждает, что ополченцы контролируют горные долины и возвышенности по обе стороны от главной дороги через Панджшерское ущелье. "Главная дорога находится в руках талибов. Горные долины по обе стороны и вершины этой долины находятся под контролем сил сопротивления. Партизанская война продолжается в долинах Панджшера, а также в районах Андараб и Марболат провинции Баглан", - сказал Педрам. По его словам, в большинстве афганских провинций есть неподконтрольные талибам районы. "Талибан" не контролирует всю территорию Афганистана", - утверждает политик.

Основные цели сил сопротивления остаются прежними - "добиться независимого, открытого для всех национального правительства", добавил Педрам.

Теги
АфганистанТаджикистан
Украинская армия на учениях у границы с Крымом отработала применение ракет "Точка-У"
Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области
Читать полностью