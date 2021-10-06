Украинская армия на учениях у границы с Крымом отработала применение ракет "Точка-У"

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Расчеты ракетных комплексов "Точка-У" Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полигоне в Херсонской области в непосредственной близости от российской границы отработали нормативы по развертыванию и нанесли условные удары по целям. Об этом в среду сообщила пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

"Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", которые подчинены Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины и несут боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым (Украина отказывается признавать итоги референдума о воссоединении Крыма с РФ - прим. ТАСС), по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели. Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев, слова которого приводит пресс-служба, уточнил, что по сценарию учений расчеты этих комплексов отражали высадку десанта. Он добавил, что позже они отработали удары по "ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам" условного противника, не уточнив, на какой территории они находятся.