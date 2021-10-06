В партии Саакашвили обеспокоены его психическим состоянием

ТБИЛИСИ, 6 октября. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на территории республики 1 октября, крайне тяжело воспринимает нахождение в тюрьме, что серьезно отражается на его психическом здоровье. В этой связи представители основанной им партии "Национальное движение" обратились с просьбой об освобождении его из-под стражи. Об этом в среду говорится в открытом письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Психическое состояние Михаила Саакашвили до попадания в тюрьму и после радикально отличается. В "Национальном движении" беспокоятся, что их лидер находится в тяжелом состоянии, и требуют незамедлительного освобождения. Он (Саакашвили - прим. ТАСС) говорит, что он не [экс-глава МВД Иване] Мерабишвили, и не [экс-министр обороны Бачо] Ахалая (обоим присудили большие сроки заключения, Ахалая до сих пор находится в тюрьме - прим. ТАСС), и не сможет долго мириться с тюрьмой. Это состояние Саакашвили в команде встретили с тревогой, однако не знают, что делать", - написал глава правительства Грузии.

Говоря о причинах приезда бывшего президента, Гарибашвили еще раз отметил, что его целью был государственный переворот. "Самой логической версией его прибытия мы должны считать то, что Саакашвили в Грузию прибыл не для того, чтобы сесть в тюрьму, а с надеждой на государственный переворот", - отмечается в письме.