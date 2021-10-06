Нового спикера парламента Украины могут избрать 8 октября

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Новый спикер Верховной рады может быть избран в ближайшую пятницу, 8 октября, а в четверг ожидается обсуждение кандидатур на эту должность. Об этом в среду журналистам сообщил глава правящей партии "Слуга народа", первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко.

"Мой прогноз: завтра голосования [за нового главу Рады] не будет, а будет голосование в пятницу. Завтра может быть обсуждение кандидатур", - отметил он.

По его словам, аппарату парламента необходимо время, чтобы оформить все необходимые для назначения нового спикера документы. Однако Корниенко подчеркнул, что затягивать процедуру нежелательно, "чтобы не задерживать подписание законов, в частности закона об олигархах".

Процедура отстранения спикера

Ранее в Верховной раде была запущена процедура отстранения главы парламента Украины Дмитрия Разумкова. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил желание парламентариев сменить спикера разногласиями между Разумковым и партией, касающимися закона об олигархах и санкционной политики. Сам председатель парламента заявил, что в случае отзыва с поста не намерен уходить из политики.

Во вторник парламентарии отстранили его от ведения заседаний на два пленарных дня "за нарушение регламента". Позднее Рада приняла решение рассмотреть отставку Разумкова 7 октября. Спикер уже сказал, что не будет обращаться в суд для обжалования вопроса отставки, хотя считает, что процедура проходит с нарушениями регламента парламента. В то же время он пообещал подать в суд при попытке лишить его депутатского мандата.

Разумков в ходе предвыборной кампании будущего президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году был одним из ближайших его соратников, он же возглавлял список партии "Слуга народа". Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. Он вышел из фракции "Слуга народа" в связи с назначением его на пост спикера Рады, поскольку регламент парламента запрещает спикеру иметь партийную принадлежность. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уже заявил о намерении проверить, является ли такой выход из фракции основанием для лишения Разумкова депутатского мандата съездом партии.