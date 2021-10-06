"Зеленые" рекомендуют либералам начать трехсторонние переговоры о коалиции с СДПГ

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Германские "Зеленые" рекомендуют Свободной демократической партии (СвДП) Германии начать трехсторонние зондирующие переговоры о правящей коалиции с победившей на парламентских выборах Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом заявила в среду на пресс-конференции сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок.

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"Мы предлагаем свободным демократам начать эти трехсторонние переговоры", - сказала она. "Очевидно, что страна не может долгое время находиться в подвешенном состоянии", - добавила Бербок.

Тем самым Германия на шаг приблизилась к созданию коалиции под названием "Светофор" (СДПГ, "Зеленые" и СвДП). В то же время альянс с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС) пока полностью не исключен, заметил другой сопредседатель "Зеленых" Роберт Хабек. "Переговоры последней недели показали, что там [c СДПГ], как думается, имеется больше точек соприкосновения. Это касается широкой сферы социальной политики", - констатировал он. В то же время Хабек признал, что есть и ряд "открытых вопросов", позиции по которым различаются как у "Зеленых" со свободными демократами, так и у "Зеленых" с СДПГ.

"Доверие означает, что не все должно появляться в газетах", - заметила Бербок, коснувшись ситуации, когда некоторые детали конфиденциальных переговоров с ХДС/ХСС стали достоянием общественности. Консерваторы за это ранее подверглись резкой критике либералов и "зеленых".

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.