Тегеран заявил, что диалог с Москвой входит в приоритеты нового иранского правительства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Диалог Тегерана с Москвой входит в приоритеты политики добрососедства нового правительства исламской республики. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Нам бы хотелось подчеркнуть, что в политике добрососедства нашего нового правительства Россия, конечно же, входит в наш приоритет", - сказал он.

Министр отметил, что регулярные контакты президентов, а также его личное присутствие с визитом в Москве демонстрируют, что отношения двух стран "очень тесны и привилегированы". "Мы должны прикладывать усилия, чтобы достичь новых задач и серьезного скачка в наших двусторонних отношениях", - продолжил он.

Глава иранского внешнеполитического ведомства указал на "хороший опыт по взаимодействию в международной и региональной повестке дня". "У нас есть очень разнообразное двустороннее сотрудничество. Сегодня будем больше говорить, как развивать наше сотрудничество во всех областях, - подчеркнул он. - Мы считаем, что в соответствии с международным правом мы можем развивать наше сотрудничество еще в области торговли и связанных с этим направлений".

По словам главы иранского МИД, нынешние переговоры с российским визави открывают "очень хорошую возможность пройтись по региональной повестке дня". "Я имею в виду по Южному Кавказу, по Афганистану, а также по Йемену", - добавил он.